Erbil'de İHA Patladı, Yangın Çıktı

09.03.2026 23:45
Irak'ın Erbil kentinde, ABD üssü yakınında patlayan İHA sonrası yangın çıktı, güvenlik güçleri sevk edildi.

ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta bölge kan gölüne dönerken; bölgede gerginlik devam ediyor.

Son olarak Irak'ın Erbil kentinde, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınına düşen kamikaze insansız hava aracının (İHA) patlaması sonucu yangın çıktı.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Erbil Havalimanı'na yakın Gezne Mahallesi'nde evlerin yakınındaki boş araziye düşen İHA patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı, sivil savunma ekipleri ile güvelik güçleri bölgeye sevk edildi. Saldırının detaylarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ERBİL'E 177 İHA SALDIRISI DÜZENLENDİ

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil'de her gün patlama sesleri duyuluyor, hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.

Resmi makamlara göre, bu süre içerisinde 177'si Erbil'e olmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne 210 İHA saldırısı düzenlendi.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Erbil, Irak, Son Dakika

