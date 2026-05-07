Erbil'de İKDP Kampına İHA Saldırısı

Irak'ın Erbil kentinde bulunan Tahran yönetimi muhalifi İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) kampına kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi.

İKDP'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Erbil'e bağlı Köysancak ilçesinde ailelerin kaldığı belirtilen kampa 2 İHA ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda can kaybı veya maddi hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasından bu yana İKDP kamplarına toplam 118 saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünde kamikaze tipi İHA'ların uçtuğu ve ardından patlamaların meydana geldiği görüldü.