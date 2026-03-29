Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erbil'de Şiddetli Patlamalar

29.03.2026 00:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Erbil kentinde art arda patlama sesleri duyuldu, hava savunma sistemleri devreye girdi.

Irak'ın Erbil kentinde art arda şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Erbil'de patlama sesleri duyuldu.

Kamikamikaze insansız hava aracı (İHA) seslerinin duyulmasının ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Art arda patlama sesleri duyulan kentteki ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı, ABD Başkonsolosluğu'nun yanı sıra bazı noktalar ile Köysancak ilçesindeki Azadi Kampı'nın hedef alındığı aktarıldı.

Azadi Kampı'nda İran Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) üyelerinin ailelerin kaldığı kaydedildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde bir İHA'nın yerleşim alanına düştüğü görüldü.

Diğer yandan yerel medyaya göre, Süleymaniye kenti semalarında yoğun savaş uçağı sesleri duyuldu.

Ayrıca Duhok kentinde de patlama sesi duyulduğu bildirilirken, sosyal medya paylaşımlarına göre kentte bir İHA düşürüldü.

Dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok vilayetindeki evine de İHA ile saldırı yapıldığı, can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 01:17:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.