Erbil'de Şiddetli Patlamalar

Irak'ın Erbil kentinde art arda şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Erbil'de patlama sesleri duyuldu.

Kamikamikaze insansız hava aracı (İHA) seslerinin duyulmasının ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Art arda patlama sesleri duyulan kentteki ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı, ABD Başkonsolosluğu'nun yanı sıra bazı noktalar ile Köysancak ilçesindeki Azadi Kampı'nın hedef alındığı aktarıldı.

Azadi Kampı'nda İran Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) üyelerinin ailelerin kaldığı kaydedildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde bir İHA'nın yerleşim alanına düştüğü görüldü.

Diğer yandan yerel medyaya göre, Süleymaniye kenti semalarında yoğun savaş uçağı sesleri duyuldu.

Ayrıca Duhok kentinde de patlama sesi duyulduğu bildirilirken, sosyal medya paylaşımlarına göre kentte bir İHA düşürüldü.

Dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok vilayetindeki evine de İHA ile saldırı yapıldığı, can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.