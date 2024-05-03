Erbil'de şiddetli yağış nedeniyle duvar çöktü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Erbil'de şiddetli yağış nedeniyle duvar çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde şiddetli yağışlar sonucu bir mezarlığın duvarı çöktü. Duvar altında kalan bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay anı bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

03.05.2024 00:35  Güncelleme: 00:36
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- Erbil'de şiddetli yağış nedeniyle duvar çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin Erbil kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle duvar çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

IKBY'nin Erbil kentini şiddetli yağış vurdu. Kore köyünde bir mezarlığın duvarı, aşırı yağış sonucu yoldan geçen yayaların üzerine yıkıldı. Duvar altında kalan yayalardan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Duvarın yıkıldığı an, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erbil'de şiddetli yağış nedeniyle duvar çöktü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erbil'de şiddetli yağış nedeniyle duvar çöktü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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