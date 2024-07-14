Erbil\'deki Esnaflar, PKK\'ya Karşı Dava Açtı

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Irak'ın Erbil kentinde 120'den fazla esnaf, kentteki çarşılarda çıkardıkları yangınla iş yerlerini yakan terör örgütü PKK mensuplarına karşı dava açtı.

Erbil Kaymakamı Nebez Abdulhamid, Erbil'de PKK'lı teröristler tarafından çıkarılan ve yüzlerce dükkanın yandığı, büyük maddi hasara yol açan yangınlarla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Abdulhamid, "Şu ana kadar Lenge ve Kayseri pazarından 120'den fazla esnaf, dükkan ve iş yerlerinin yanmasıyla ilgili PKK'ya karşı davacı oldu." dedi.

AA muhabirine konuşan Erbil'deki Kayseri Çarşısı esnafı, çarşıdaki yangını gerçekleştiren terör örgütü PKK mensupları için idam cezası istediklerini söylemişti.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri el- Musevi, 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu bildirmişti. Musevi, yakalananların ifadelerinde başka bölgelerde de yangın çıkarmayı planladıklarını itiraf ettiklerini aktarmıştı.

IKBY İçişleri Bakanlığı Divanı Genel Müdürü Hemin Mirani, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta meydana gelen yangınların faillerinin KYB'ye bağlı Anti Terör Servisi ile Peşmerge askeri birliğinde görevli kişiler olduklarını açıklamıştı.

KYB Sözcüsü Sadi Ahmed Pire ise partisinin Irak'ta son zamanlarda çıkan yangınların failleri olarak tutuklanan terör örgütü PKK mensupları ile bir bağı olmadığını söylemişti.