Erbil Havalimanı'na SİHA Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erbil Havalimanı'na SİHA Saldırısı

03.03.2026 05:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Erbil Havalimanı'na SİHA ile saldırı düzenlendi, hava savunma sistemleri devreye girdi.

Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanı'na silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) yapılan saldırı nedeniyle kentte şiddetli patlama sesleri duyuldu.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na yapılan SİHA saldırısı sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Peş peşe gelen 3 SİHA, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, yerel medyada, Erbil'de bir otele SİHA ile saldırı yapıldığı aktarıldı. SİHA'nın isabet edip etmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Şii milis Haşdi Şabi'ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen otele saldırı düzenlediğini duyurdu.

1 Mart gecesi yapılan saldırıda Erbil Havalimanı'na SİHA'lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama yaşanmış ve yangın çıkmıştı.

Anadolu Ajansının görüntülediği bölgede yangın uzun süre devam etmişti.

Erbil'in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına da dün SİHA ile saldırı yapılmış, Peşmerge Bakanlığı saldırıların devam etmesi durumunda karşılıksız bırakılmayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Terör, Erbil, SİHA, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbil Havalimanı'na SİHA Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

06:22
İran’dan son dakika mesajı “ABD her şeyi itiraf etti“ diyerek duyurdular
İran'dan son dakika mesajı! "ABD her şeyi itiraf etti" diyerek duyurdular
05:40
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz
05:28
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak
Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
05:15
Savaşta 4. gün İran, Katar ve BAE’deki ABD üslerini füzelerle vurdu
Savaşta 4. gün! İran, Katar ve BAE'deki ABD üslerini füzelerle vurdu
03:00
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
00:04
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6’ya yükseldi
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 06:42:06. #7.13#
SON DAKİKA: Erbil Havalimanı'na SİHA Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.