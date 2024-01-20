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Erbil Ticaret ve Sanayi Odası, İran mallarının boykot edilmesini ve ekonomik ilişkilerin askıya alınmasını çağırıyor - Son Dakika
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Erbil Ticaret ve Sanayi Odası, İran mallarının boykot edilmesini ve ekonomik ilişkilerin askıya alınmasını çağırıyor

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Erbil'e yönelik gerçekleştirdiği balistik füze saldırıları sonucunda İran mallarının ithalatının ve kullanımının boykot edilmesi, ayrıca İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerin askıya alınması çağrısında bulundu. Açıklamada, saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğu ve insan haklarının ihlal edildiği vurgulandı. İş insanları ve vatandaşlara İran mallarını boykot etme çağrısı yapılırken, Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi alternatif ülkelerin tercih edilebileceği belirtildi.

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası, İran mallarının boykot edilmesini ve ekonomik ilişkilerin askıya alınmasını çağırıyor
20.01.2024 - 00:07,  Güncelleme: 00:09
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Irak'taki Erbil Ticaret ve Sanayi Odası, İran Devrim Muhafızları Ordusunun kente yönelik balistik füze saldırıları nedeniyle İran mallarının ithalatı ve kullanımının boykot edilmesi, bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerin askıya alınması çağrısında bulundu.

Erbil Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın "haksız" yere Erbil'e düzenlediği saldırıda iş adamı Peşrev Dizeyi'nin evinin hedef alındığı, kendisi ile 1 yaşındaki bebeğinin hayatını kaybettiği ve aile üyelerinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Erbil'e çeşitli bahanelerle daha önce de "temelsiz" saldırılar yapıldığı ve uluslararası hukuk ve insan haklarının hiçe sayıldığı belirtilen açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile İran arasında güçlü ekonomik ve sosyal bağlar olmasına rağmen bu saldırıların devam etmesi nedeniyle sessiz kalınamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, IKBY'deki tüm iş insanları ve vatandaşlara İran mallarının ithalatı ve kullanımını boykot etme, İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerin askıya alınması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Geylan Haci Sayid, Erbil merkezli Rudaw'a yaptığı açıklamada, yatırımcı ve iş insanlarının İran yerine başka ülkelere yönelebileceğini belirterek, "Çok sayıda alternatif ülke var. Örneğin Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün." ifadelerini kullandı.

IKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 15 Ocak saat 23.30'da Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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Devrim Muhafızları, Türkiye, Erbil, İran, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbil Ticaret ve Sanayi Odası, İran mallarının boykot edilmesini ve ekonomik ilişkilerin askıya alınmasını çağırıyor - Son Dakika


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