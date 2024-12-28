Erçek Gölü\'nde İnci Kefali Ölçümleri Yapıldı

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VAN İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü Havzası'nın ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü'ne açılıp, inci kefalinin boy ve ağırlık ölçümlerini yaptı. Ölçümlerde balıkların ortalama boyu 25-26 santimetre ve ağırlıklarının ise 150-160 gram olarak belirlendi.

Van Gölü Havzası'nın en büyük ikinci gölü olan Erçek Gölü, Türkiye'de bulunan 453 kuş türünün yarısına ev sahipliği yaparken, aynı zamanda gölde, endemik bir tür olan inci kefali avcılığı da yapılıyor. En derin yerinin 40 metre, ortalama derinliğinin ise yaklaşık 18 metre olduğu Erçek Gölü'nde 1984 yılına kadar balık bulunmuyordu. O dönem İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve üniversite tarafından yaklaşık 9 yıl boyunca Van Gölü'nden getirilen yavru inci kefali balıkları aktarıldı. Şu anda 180 ton avlanabilir inci kefali stoku bulunan Erçek Gölü'nde, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balıkçılarla göle açıldı.

'BUGÜN GÖLE AÇILIP, ÖLÇÜM YAPTIK'

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefali avcılığının Van Gölü'nde olduğu gibi Erçek Gölü'nde de yapıldığını söyledi. Erçek Gölü'ndeki inci kefallerinin boy ve ağırlık ölçümlerini yapan Demir, 1984 yılına kadar balık bulunmayan Erçek Gölü'ne Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve üniversite tarafından yaklaşık 9 yıl boyunca Van Gölü'nden getirilen yavru inci kefali balıkları aktarıldı. Erçek Gölü yaklaşık 180 ton avlanabilir inci kefali stoku üzerinde Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ticari amaçlı kiraya verilmiştir. Balıkçılar sabah saat 08.00 civarında göle açılarak önceki gün serdikleri ağları topluyorlar. Daha sonra topladıkları ağları ertesi gün toplamak üzere tekrar göle seriyorlar. Bu işlemler yaklaşık 3 saat sürüyor. Bizler bugün balıkçılarla göle açılarak Erçek Gölü'nde avlanan inci kefali balıkların boy ve ağırlık ölçümlerini yaptık. Yapılan ölçümlerde balıkların ortalama boyu 25-26 santimetre ve ağırlıkları 150-160 gram olarak belirlendi diye konuştu.