Erçek Gölü'nde Kış Balıkçılığı Başladı - Son Dakika
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Erçek Gölü'nde Kış Balıkçılığı Başladı

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Van'ın Erçek Gölü'nde 180 ton inci kefali stoku ile kış avcılığı zorlu bir mesaiye dönüştü.

28.12.2024 09:48
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Balıkçıların Erçek Gölü'nde zorlu kış mesaisi

Erçek Gölü'nde 180 tonluk inci kefali stoku

VAN - Van'ın Erçek Gölü'nde, yalnızca Van Gölü Havzası'nda yaşayan endemik inci kefali balığının zorlu kış avcılığı başladı.

Dünyada sadece Van Gölü Havzası'nda yaşayan endemik bir tür olan inci kefali balığı, Van Gölü'nün yanı sıra Erçek Gölü'nde de avlanıyor. Yüzölçümü 112 kilometrekare olan Erçek Gölü, Van Gölü havzasının en büyük ikinci gölü olma özelliği taşıyor. 1984 yılına kadar balık bulunmayan Erçek Gölü'ne, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yaklaşık 9 yıl boyunca Van Gölü'nden yavru inci kefali taşındı. Bugün gölde 180 ton avlanabilir inci kefali stoku bulunduğu belirtilirken, bu stok ticari amaçla kiraya veriliyor.

Van Gölü'nde olduğu gibi Erçek Gölü'nde de kış balıkçılığı yapılıyor. Sabah saat 08.00 civarında göle açılan balıkçılar, önceki gün serdikleri ağları topluyor. Daha sonra bu ağları yeniden göle seren balıkçılar, bu işlemi yaklaşık 3 saat içinde tamamlıyor.

Balıkların kilosu ve boyu arttı

Balıkçıların bir günlük zorlu mesaisine Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve ekibi de katıldı. Ağlara takılan balıkları inceleyen ekip, inci kefali balıklarının boy ve ağırlık ölçümlerinde artış tespit etti. Yapılan ölçümlerde balıkların ortalama boyunun 25-26 santimetre, ağırlıklarının ise 150-160 gram olduğu belirlendi.

Konuya ilişkin konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Van Gölü'nde olduğu gibi Erçek Gölü'nde de inci kefalinin ticari avcılığının yapıldığını belirtti. Erçek Gölü'nün havzanın en büyük ikinci gölü olduğunu hatırlatan Demir, "1984 yılına kadar balık bulunmayan gölde, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Van Gölü'nden getirilen yavru inci kefalleri Erçek Gölü'ne aktarılmıştır. Bugün gölde yaklaşık 180 ton avlanabilir inci kefali stokuyla ticari faaliyetler yürütülmektedir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erçek Gölü'nde Kış Balıkçılığı Başladı - Son Dakika

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