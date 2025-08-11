Erciş\'e Yeni Emniyet Müdürü Atandı

Van'ın Erciş ilçesine atanan Emniyet Müdürü İsmail Canpolat, görevine başladı.

Polis Akademisinden mezun olduktan sonra farklı illerde görev yapan Canpolat, ilçeye geldi.

Görevine başlayan Canpolat, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışacaklarını söyledi.

Canpolat, "Erciş'te halkımızın huzur ve mutluluğu için teşkilat olarak en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.