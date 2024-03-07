Güncel

Erciş'te 3.6 büyüklüğündeki depremde panik anları kamerada

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, bugün saat 15.49 sıralarında merkez üstü Erciş ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün de 4.2 büyüklüğünde Muradiye'nin Adaklı bölgesi olarak açıkladığı deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Depreme Muradiye'deki ev ve iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar ise panikle kendilerini dışarı attı. İlçede esnaflık yapan Enver Özgül, deprem meydana geldiğini belirterek, "İş yerindeki bütün müşteri ve çalışanlar hepsi dışarı koştu. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Birkaç ürünümüz kırıldı. Ufak tefek hasarımız olsa da çok şükür can kaybımız yok" dedi.