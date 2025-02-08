Van'ın Erciş ilçesinde bir otomobilde gümrük kaçağı 94 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, tespit ettiği bir otomobilde yaptıkları aramada gümrük kaçağı 94 cep telefonu ele geçirdi.
2 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Erciş’te 94 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika
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