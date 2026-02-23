Erciş'te Dolandırıcılıkla Mücadele Seminerleri - Son Dakika
Erciş'te Dolandırıcılıkla Mücadele Seminerleri

23.02.2026 11:39
Erciş'te düzenlenen seminerlerde öğrenciler, bilişim dolandırıcılığına karşı bilgilendirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakamlık, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde düzenlenen seminerlerde öğrenciler, "bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık ve IBAN kullandırılması" olaylarına karşı bilgilendirildi.

Atakan Çelik Kültür Merkezi ile ilçedeki iki okulda farklı günlerde lise, üniversite ve rehber öğretmenlere yönelik seminerler düzenlendi.

Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar ile Bilişim ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Muzaffer Lekesiz, seminerlerde katılımcılara bilgiler aktardı.

Yapılan sunumlarda, son dönemde artış gösteren bilişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri, IBAN bilgisinin üçüncü kişilerce kullandırılmasının doğurabileceği hukuki sonuçlar anlatıldı.

Seminerlerde sahte linkler, sosyal medya üzerinden kurulan tuzaklar, sahte alışveriş siteleri, kimlik avı girişimleri ve hesap kiralama gibi yöntemlere de değinildi.

Öğretmenlerden Yakup Bozan, siber suçlar konusunda hem öğrenciler hem de eğitimciler için önemli bir bilgilendirme yapıldığını belirtti.

Bozan, son günlerde basında da sıkça yer alan hesap kiralama yönteminde, gençlere belirli miktarda para vaadinde bulunularak banka hesaplarının kullanıldığını ve her para transferinin suç teşkil ettiğini ifade etti.

Öğrencilerden Elvin Yaşlı da seminerin faydalı geçtiğini anlatarak, "Dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kara para aklama konularında önemli bilgiler edindik. Gençler, dolandırıcılar tarafından hedef alınabilir. Kişisel bilgilerin ve banka hesap bilgilerinin tanınmayan kişilerle paylaşılmaması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

