Erciş\'te Düzensiz Göçmen Operasyonu

Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

Erciş Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda devriye görevi sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

"Göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.