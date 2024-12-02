Erciş'te Kış Lastiği Denetimi

Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Adilcevaz kara yolunda ticari araçların kış lastiklerini kontrol etti.

Ekipler, soğuk hava nedeniyle camları buzla kaplanan araçların sürücülerini, güvenli yolculuk için camlarını temizlemeleri yönünde uyardı.

Sürücü ve yolculara kurallara uymaları konusunda da uyarıda bulunan ekipler, kurallara uymadığı tespit edilen ve araçlarında kış lastiği olmayan 14 kişiye 81 bin 104 lira idari para cezası uyguladı.

Denetimler sırasında hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalandı, 5 araç trafikten men edildi.