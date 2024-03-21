Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan yağışlarla geçen yıl kuraklıktan etkilenen Koçköprü ve Morgedik barajlarındaki su seviyesi arttı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, son yıllarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin kuraklığa yol açtığını söyledi.
Van Gölü'nün de kuraklıktan etkilendiğini ifade eden Akkuş, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı haritalarda özellikle Erciş ilçesinin şiddetli kuraklığın yaşandığı yerler arasında bulunduğunu söyledi.
Son günlerde etkili olan yağışların havza için önemli olduğunu vurgulayan Akkuş, "Derelerde su olmadığında ne çiftçiler ürünlerini yetiştirebiliyor ne de derelerde inci kefalleri sağlıklı bir üreme periyodu geçiriyor. Son dönemlerde yağan kar ve yağmur adeta ümitlerimize can suyu oldu. Özellikle barajlar için. Barajlar bu havza da hayati öneme sahip. Yağışların buralarda birikmesiyle barajlar yaz mevsiminde kullanacağımız su depoları haline geliyorlar. Geçen yıla göre Erciş ilçesindeki barajların doluluk oranı daha iyi. Şunu bilmemiz lazım, artık suyumuz eskisi kadar bol değil. Bu sebepten dolayı her bir damla su altın kıymetinde."
Su kaynaklarının daha dikkatli kullanılması gerektiğini vurgulayan Akkuş, "2024 şubat ayı, geçen yılın aynı dönemine göre daha kurak geçti. Bu bizi endişelendirdi fakat mart daha yağışlı geçiyor. Bu aydaki yağışlarla Koçköprü ve Morgedik barajlarının doluluk oranı arttı. Bu sevindirici bir durum. Fakat suyumuz eskisi kadar bol değil. Dolayısıyla bu değişime adapte olmamız lazım." dedi.
Çakırbey Mahallesi Muhtarı Mehmet Demir de, "Bu yıl mart ayından bu yana yağışlar arttı. Dere suları da yükseldi. İnşallah bu yıl Erciş'te yağışlar tarımı olumlu etkiler. Kuraklık hayatı zorlaştırıyor. Bu yıl yağmurun ve karın çok yağması bizi mutlu ediyor." dedi.
Son Dakika › Güncel › Erciş'teki Barajlardaki Su Seviyesi Yağışlarla Arttı - Son Dakika
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