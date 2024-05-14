Erciyes'e 12 tenis kortu kazandırılıyor - Son Dakika
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Erciyes'e 12 tenis kortu kazandırılıyor

Erciyes\'e 12 tenis kortu kazandırılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'i 12 ay spor merkezi haline getirmeyi amaçlayarak 12 tenis kortu inşa edecek. Büyükşehir Belediye Meclisi, tenis kortlarının 10 yıla kadar yap, işlet, devret modeliyle kiraya verilmesi için yetki talebini oy birliğiyle kabul etti.

14.05.2024 15:29
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 12 ay spor merkezi haline getirmeyi amaçladığı Erciyes'e 12 tenis kortu kazandırıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında toplandı.

14 asıl, 27 ek olmak üzere toplam 41 gündem maddesinin meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandığı toplantıda, Erciyes'i yılın her dönemi turizm ve sporun merkezi haline getirecek bir karar alındı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, gündemine aldığı Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi 8859 ada 12 parselde yer alan 12 tenis kortu alanının 10 yıla kadar yap, işlet, devret modeliyle kiraya verilmesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi encümenine yetki verilmesi talebini oy birliği ile kabul etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erciyes'e 12 tenis kortu kazandırılıyor - Son Dakika

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