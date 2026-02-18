Erciyes'e Giden Yol Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erciyes'e Giden Yol Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı

Erciyes\'e Giden Yol Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı
18.02.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri-Develi kara yolu, Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımda kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kayseri'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri- Develi kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Erciyes Dağı civarı ve yüksek kesimlerde, sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erciyes'e ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu Hisarcık Mahallesi mevkisinde tedbir alan ekipler, araçların çift yönlü geçişine izin vermiyor.

Bölgede, kar yağışı, sis ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipler, yolun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Hava Durumu, Kayseri, Erciyes, Develi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes'e Giden Yol Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen başlarına taş yağdı Resmen başlarına taş yağdı
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
İkisi de aynı kadın Amansız illet bu hale getirdi İkisi de aynı kadın! Amansız illet bu hale getirdi
Elazığ’da Silahlı Saldırı Elazığ'da Silahlı Saldırı
Kaçırılıp başlık parası teklif edilen 14 yaşındaki Melisa’dan haber var Kaçırılıp başlık parası teklif edilen 14 yaşındaki Melisa'dan haber var
Yer: Adana Vatandaşlar öpüşme sahnesine kayıtsız kalamadı: Günah günah Yer: Adana! Vatandaşlar öpüşme sahnesine kayıtsız kalamadı: Günah günah

11:51
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:25:47. #7.11#
SON DAKİKA: Erciyes'e Giden Yol Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.