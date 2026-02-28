Erciyes'e Ulaşım Yeniden Açıldı - Son Dakika
Erciyes'e Ulaşım Yeniden Açıldı

28.02.2026 15:51
Kayseri-Develi kara yolu, yoğun kar yağışı sonrası ekiplerin çalışmalarıyla yeniden trafiğe açıldı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan ve yoğun kar yağışı nedeniyle çift yönlü kapanan Kayseri- Develi kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı olarak bilinen Erciyes Dağı'nda dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı tipiye dönüşürken, bölgede sis de etkili oldu. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift taraflı olarak tüm araçların geçişine kapatıldı. Ekiplerin sabaha kadar süren çalışmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

