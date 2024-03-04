Erciyes Kayak Merkezi\'nde Adrenalin Tutkunları İçin Ottoman Pisti

Erciyes Kayak Merkezi'nin 3 bin 400 metresindeki Ottoman Tesisi, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
Dünyanın sayılı yükseklikteki pistlerinden Ottoman, zorlu yolları, keskin virajları, dik yamaçları ve uzunluğuyla adrenalin tutkunlarını konuk ediyor.
Divan tesisinde 3 yıl önce faaliyete geçen ve ekstrem seven kayakseverlerin tercih ettiği merkez, 3 bin 917 metre yüksekliğe sahip dağın 3 bin 400 metresindeki pistleriyle dikkati çekiyor.
Adrenalin tutkunları, 8 kilometrelik uzunluktaki pistlerde kimi zaman sis arasında kimi zaman da güneşin parlattığı kar üzerinde hız sınırlarını da zorlayarak kayak ve snowboard yapıyor.
Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, Ottoman pistinin Türkiye'nin teleferikle çıkılan en yüksek noktası olduğunu söyledi.
Pistin 3 bin 400 metre yüksekliğinde olduğunu belirten Akşehirlioğlu, Avrupa'da da sayılı pistlerden olduğuna dikkati çekti.
Piste çıkanların adrenalinin zirvesini yaşadığını anlatan Akşehirlioğlu, "Güzel bir Kayseri manzarası var. Ottoman'a ulaştığınızda zirveye elinizi uzatsanız değmiş gibi oluyor zaten. Çıkanlar o keyfi yaşıyor. Yukarıdan aşağıya da kendilerini bıraktıklarında 8 kilometrelik kayak keyfi sunuluyor." dedi.
Akşehirlioğlu, Erciyes'te 4 giriş noktasında her kayak seviyesindeki kişiye uygun pistlerin olduğunu, Hisarcık kapıda bulunan tesisin ise profesyonellere hitap ettiğini dile getirdi.
Akşehirlioğlu, yabancı turistlerin daha çok tercih ettiği Ottoman pistinde herkesi kayak keyfini yaşamaya davet etti.
"Aşağıyı sanki uzaydan çekilmiş bir fotoğraf gibi görüyorum"
Kayakçı Mert Değirmenci ise Erciyes'in Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.
Değirmenci, Ottoman pistinin sisli, kar yağışlı olsa da eğlenmek ve adrenalin yaşamak için birçok kişi tarafından tercih edildiğini söyledi.
Pistin kayakseverler için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Değirmenci, "Ottoman, Türkiye'de doğanın sınırını en çok zorladığı pist." diye konuştu.
Kayakseverlerden Mustafa Taflı da Ottoman pistini yaşattığı heyecandan dolayı çok sevdiğini ve Türkiye'nin en iyi pistlerinden biri olduğunu ifade etti.
Taflı, "Ottoman, en uzun ve en heyecanlı adrenalini üst seviyeye taşıyacak bir pist. Kesinlikle 'ben kayakçıyım, kaymayı seviyorum' diyen herkesin mutlaka buraya gelip denemesi lazım. Ottoman pistine çıktığım zaman aşağıyı sanki uzaydan çekilmiş bir fotoğraf gibi görüyorum. Muhteşem bir alan ve manzara. Bakarken bile zaten keyif alıyorsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Erciyes Kayak Merkezi'nde Adrenalin Tutkunları İçin Ottoman Pisti - Son Dakika
YSK üyeleri Mahmut Akgün ve İsmail Kalender, Adıyaman'da seçim öncesi yapılan çalışmaları incelemek ve vatandaşların rahat oy kullanmalarını sağlamak amacıyla toplantı düzenledi. Yapılan toplantıda, deprem bölgesinde oy kullanacak seçmenlerin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirler masaya yatırıldı.
Düzce'de yapılan üst aramasında 20-25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2023 yılında gerçekleştirdiği operasyonlar ve denetimler sonucunda asayiş olaylarında düşüş yaşandı. Yapılan uygulama ve operasyonlarda 9 bin 75 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan 43 kişi terör örgütüne üye olmak suçundan işlem gördü. Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda silah, uyuşturucu, tütün ürünleri, kaçak akaryakıt ve diğer yasa dışı malzemeler ele geçirildi. Suçların aydınlatılma oranı da oldukça yüksek oldu. Hırsızlık olaylarında yüzde 21,4, yağma suçlarında ise yüzde 8,9 düşüş yaşandı.
On bir ayın sultanı ramazanın geleneği olan mahyalar, İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı. Osmanlı Devleti'nde başlayan bu geleneğin son mahyacısı olan Kahraman Yıldız ve ekibi, İstanbul'da Eyüpsultan Camisi'nin minarelerine mahyaları asmaya başladı. Bu yılın tema olarak belirlenen 'ramazan ve ahiret bilinci' doğrultusunda yazılan mahyalar, camilerin süsü olacak. Yıldız, mesleğini 50 yıldan fazladır sürdürdüğünü ve İstanbul'daki selatin camilerine mahya asacaklarını belirtti. Mahyaların asırlardır Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırıldığını ve bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen Yıldız, mesleğinin son ustası olmak istemediğini ve yeni arkadaşların bayrağı devralmasını umduğunu ifade etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Güney Ege ile Batı Akdeniz'in bazı kesimleri için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?