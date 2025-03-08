Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü.
Ottoman bölgesinde pist dışında kayak yapan 2 kişinin kar kültesini hareketlendirmesi sonucu çığ oluştu.
İlk belirlemelere göre çığ altında kalan kimsenin olmadığı değerlendiriliyor.
Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Erciyes Kayak Merkezi'nde Çığ Düşmesi - Son Dakika
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