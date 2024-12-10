Erciyes Kayak Merkezi'nde Yılbaşı Rezervasyonları Yüzde 80'i Geçti - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi'nde Yılbaşı Rezervasyonları Yüzde 80'i Geçti

Erciyes Kayak Merkezi\'nde Yılbaşı Rezervasyonları Yüzde 80\'i Geçti

Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili için yapılan rezervasyonlar, otel doluluk oranını yüzde 80'in üzerine çıkardı. Sezonun erken açılması ve kar kalitesinin iyi olması, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini artırdı.

10.12.2024 10:52  Güncelleme: 10:54
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TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili için yapılan rezervasyonlarla tesisler ve oteller yüzde 80 doluluk oranına ulaştı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili öncesi otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanmaya başladı. Kayak sezonunun 20 gün erken açılması ile birlikte yerli ve yabancı birçok turistin toz karı ile dünyaca ünlü Erciyes Dağı'nda yılbaşına girmek için yaptırdığı rezervasyonların oranı yüzde 80'i geçti. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman yılbaşı öncesi gösterilen ilgiye dikkat çekerek, "Sezona bomba gibi girdik. Sezonu yaklaşık 20 gün kadar erken açtık. Ama iyi ki açmışız. Çok şükür, bu yıl kar erken düştü. Bir yandan da yapay karlamalarımız iyi çalıştı. Arkadaşlarımız büyük gayret gösterdi. Sezonu erken açmanın sonucu Erciyes tıklım tıklım. Yaklaşık 5 pistimiz ve bütün yürüyen bantlarımız hizmette" dedi.

'OTELLER DOLMAK ÜZERE'

Tatilcilerin yılbaşı rezervasyonlarını sezonu geç açılacağını düşünerek farklı tarihte planladığını da söyleyen Elcuman, "Otellerdeki yılbaşı rezervasyonlarımız şu an yüzde 80'i geçmiş durumda. İnsanlar biraz da sezonun geç açılmasını bekledi. Ama, sezonu geçen hafta açmamızla birlikte 1 haftada rezervasyonlarda inanılmaz yoğunluk ve artış olmaya başladı. Rezervasyon yapmak isteyenler lütfen acele etsinler. Erciyes'teki oteller dolmak üzere. Karla, keyifle yılbaşı geçirmek isteyenler acele etsinler" diye konuştu.

'2,5 MİLYON ZİYARETÇİYİ AŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Yerli turistlerin yanı sıra yurt dışından da birçok misafir ağırladıklarını da söyleyen Hamdi Elcuman, "Hem yurt içi hem de yurt dışından misafirler ağırlıyoruz. Bu sene Çek Cumhuriyeti ve Polonya'dan direk charter olarak 12 hafta boyunca haftada birer uçak gelecek. Birçok yabancı acente farklı otellerden yer ayırttı. Özellikle, Hollanda, Finlandiya, Norveç ve Danimarka'dan o bölgenin en büyük acentesi bu sene birçok otelden oda satın aldı. Online olarak da birçok siteden rezervasyonlar devam ediyor. Geçen sezon ziyaretçi sayımız 2,5 milyondu ama ben bu sezon bu sayıyı aşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erciyes Kayak Merkezi'nde Yılbaşı Rezervasyonları Yüzde 80'i Geçti - Son Dakika

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