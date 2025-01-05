Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne charter seferleriyle gelen yabancı turistler ile yerli ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Charter seferleriyle Çek Cumhuriyeti ve Polonya'dan Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra, hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen yerli ziyaretçiler, Tekir, Develi ve Hacılar kapılarındaki pistlerde yoğunluk oluşturdu.
İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'ndaki pistleri dolduran kayakseverler, tesislerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.
Merkezde, ailelerden bazıları çocuklarıyla kızağa binerken bazıları ise gondollarla manzarayı seyretti.
Son Dakika › Güncel › Erciyes Kış Sporları Merkezi'nde Kayak Keyfi - Son Dakika
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