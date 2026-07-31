Erciyes Spor Turizminin Merkezi Oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen yatırımlarla spor turizminin merkezi haline gelen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2026-2027 sezonu öncesinde profesyonel futbol kulüplerini ağırlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın sporu ve spor turizmini önceleyen vizyonu doğrultusunda şehre kazandırılan tesis, 1850 metre rakımdaki konumu, uluslararası standartlardaki sahaları, modern altyapısı ve doğal iklim avantajıyla hem yerli hem de yabancı kulüplerin yeni sezon hazırlıkları için ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Erciyes'in eşsiz doğası ve modern tesisleri sporculara üst düzey kamp imkanı sunuyor. Kamp merkezi, futbolun yanı sıra farklı branşlarda da spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak Kayseri'nin spor turizmindeki öncü rolünü güçlendiriyor.