Erciyes'te dağ kızağının 1.100 metrelik parkurunda test sürüşleri başladı

Erciyes'te dağ kızağının 1.100 metrelik parkurunda test sürüşleri başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciyes Kayak Merkezi'nde montajı tamamlanan dağ kızağında sertifikasyon öncesi test sürüşleri başladı. Yaklaşık 1.100 metre uzunluğundaki parkurda sistemlerin işleyişi değerlendirilerek sertifikasyon öncesi kontrollerin tamamlanması hedefleniyor.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te montajı tamamlanan dağ kızağında test sürüşleri başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi'nde dört mevsim turizm potansiyelini artırmaya yönelik yatırımlar sürüyor.
Bu kapsamda hayata geçirilen dağ kızağı projesinde montaj çalışmaları tamamlandı.
Yaklaşık 1.100 metre uzunluğundaki parkurda, sertifikasyon öncesinde test sürüşü gerçekleşti.
Test sürüşleriyle sistemlerin işleyişinin değerlendirilmesi ve sertifikasyon öncesi gerekli kontrollerin tamamlanması hedefleniyor.
Kaynak: AA
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