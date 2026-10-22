Erciyes'te dağ kızağının 1.100 metrelik parkurunda test sürüşleri başladı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te montajı tamamlanan dağ kızağında test sürüşleri başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi'nde dört mevsim turizm potansiyelini artırmaya yönelik yatırımlar sürüyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen dağ kızağı projesinde montaj çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 1.100 metre uzunluğundaki parkurda, sertifikasyon öncesinde test sürüşü gerçekleşti.

Test sürüşleriyle sistemlerin işleyişinin değerlendirilmesi ve sertifikasyon öncesi gerekli kontrollerin tamamlanması hedefleniyor.