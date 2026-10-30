Erciyes\'te kar aralıklarla sürerken sıcaklık sıfırın altına düştü

Erciyes'te kar aralıklarla sürerken sıcaklık sıfırın altına düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu ve hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken dağ beyaza büründü. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar aralıklarla sürerken zirvenin bulutlarla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.
İç Anadolu'nun zirvesi olarak adlandırılan Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes, kar yağışıyla beyaza büründü.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Öte yandan, dağın zirvesinin bulutlarla kaplanması da güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA
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