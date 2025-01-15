Erciyes'te Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
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Erciyes'te Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Erciyes\'te Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Erciyes Kayak Merkezi, yarıyıl tatili öncesi yüksek rezervasyonlarla dolup taşıyor.

15.01.2025 11:16
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te yarıyıl tatili öncesi rezervasyonlarda önemli hareketlilik yaşanıyor.

Teknik altyapısı, uluslararası standartlardaki uzun pistleri ve kar kalitesiyle öne çıkan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki konaklama tesislerinde, sömestir tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

Yaklaşık 350 milyon avroluk Erciyes Master Planı sayesinde uluslararası standartlara gelen Erciyes Kayak Merkezi, farklı eğimlerde kesintisiz kayak yapmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinin Erciyes AŞ tarafından yönetilmeye başladığı yıldan itibaren, yarıyıl tatillerinin çok yoğun geçtiğini belirtti.

Elcuman, Erciyes'in yarıyıl tatilinde en çok tercih edilen kayak merkezlerinden biri olduklarını kaydederek, kayak merkezinde hazırlıklarının tamamlandığını, mekanik tesislerin tamamının çalışır durumda olduğunu dile getirdi.

"İşletmelerimiz ilgiden oldukça memnun"

Yarıyıl öncesinde kar yağışı beklediklerini aktaran Elcuman, şunları söyledi:

"Beklediğimiz yağış olursa, şu ana kadar açamadığımız bazı pistleri de hizmete alabiliriz. Özellikle 3 bin 400 metrede bulunan Ottoman pistimizi açmak istiyoruz. Çünkü bu pistle ilgili bize çok soru geliyor. İnsanlar Türkiye'nin en yüksek Avrupa'nın da ilk 10'unda bulunan Ottoman pistinin açılmasını bekliyor. Bu yağışlarla Ottoman ve Divan pistimizi açmayı düşünüyoruz. Sömestr Erciyes'te dolu dolu geçecek. Rezervasyonlarımız devam ediyor. İşletmelerimiz ilgiden oldukça memnun. Özellikle İstanbul ve Ankara'yla birlikte çevre illerden önemli ölçüde rezervasyon alıyoruz."

Elcuman, kış turizminin yaklaşık 3-4 ay sürdüğüne dikkati çekerek, "Kayak merkezleri en yoğun ziyaretçiyi, 15 günlük sömestir tatilinde alıyor. Altyapısı hazır olan merkezler, bu süreçte ciddi kar yapıyor. Biz de bu sömestir tatilinde çok yüksek sayıda misafir bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Erciyes kayak öğrenmenin tam yeri"

Erciyes'te tatil yapmanın "pahalı" olmadığını vurgulayan Elcuman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erciyes, şu anda hizmet-fiyat karşılaştırması yapılınca en kaliteli hizmetin alınabileceği kış turizm merkezi. Gerek kayak ekipmanları ve kıyafeti gerek mekanik tesislerin ücretleri gerekse de yeni öğrenenler için kurs fiyatları gayet uygun. Bu yüzden vatandaşlarımıza sömestir tatilini boş geçirmemelerini öneriyorum. Bu tatili hem ruhsal hem de fiziksel olarak iyi değerlendirmek isteyenler Erciyes'e gelsinler. Kayak bilmeyenleri özellikle davet ediyoruz. Çünkü Erciyes kayak öğrenmenin tam yeri."

Kaynak: AA

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