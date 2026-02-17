Erciyes\'te Yoğun Sis Sürücüleri Zorladı

KAYSERİ'nin Develi ilçesi ile Erciyes Kayak Merkezi arasındaki kara yolunda etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgar, yüksek kesimlerde tipi ve sise dönüştü. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi ile Develi ilçesi arasında ulaşımı sağlayan kara yolunda sis ve bazı bölgelerinde de tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Tekir bölgesinden itibaren etkisini hissettiren yoğun sis sonrası Develi-Erciyes kara yolunda görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.