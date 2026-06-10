Erciyes Üniversitesi'nin yenilenen kütüphanesi hizmete açıldı

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) yenileme çalışmaları tamamlanan Kadir Has Merkez Kütüphanesi öğrencilerin hizmetine açıldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlüğün öz kaynakları ile yenilenme çalışmaları tamamlanan ve modern bir görünüme kavuşturulan Kadir Has Merkez Kütüphanesi hizmete girdi.

Bireysel çalışma alanlarının yanı sıra öğrencilerin grup olarak çalışmalarına da imkan sunan kütüphane binasını senato üyeleri ile ziyaret eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, burada öğrenciler ile sohbet etti.

Yapım sürecinde desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e teşekkür eden Altun, yaklaşan sınav haftasında öğrencilere başarılar diledi.