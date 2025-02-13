Erciyes Üniversitesi'ne Akreditasyon Belgesi Verildi - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi'ne Akreditasyon Belgesi Verildi

Tıp Fakültesi, akreditasyon belgesini törenle aldı; ERÜ, Türkiye'de 5. sırada yer alıyor.

13.02.2025 12:51
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'ne Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından "Akreditasyon Belgesi" verildi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen belge takdim törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Dernek Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altun, ERÜ olarak akreditasyon süreçlerine önem verdiklerini bildirdi.

ERÜ'nün akredite program sayısında Türkiye'deki üniversiteler arasında 5. sırada yer aldığının belirten Altun, "Bir üniversitenin eğitim süreçlerinin değerlendirilecek olması ve dışardan bir değerlendirmeye tabi tutulması bence o kurumun birçok farklı çalışma süreçlerindeki başarısına katkılar sağlamaktadır. Tıp fakültemizin başarılı bir şekilde bir akreditasyon sürecinden geçmelerini takdir etmekteyiz." ifadesini kullandı.

Dursun da akreditasyon sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Akreditasyon belgesiyle sorumluluklarının arttığına değinen Dursun, geleceğin hekimlerini en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Sayek ise katılımcılara Türkiye'de tıp eğitiminin akreditasyon süreçleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erciyes Üniversitesi'ne Akreditasyon Belgesi Verildi - Son Dakika

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