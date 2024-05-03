Erciyes Üniversitesi Türkiye Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteler Sıralamasında 4. Sırada - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erciyes Üniversitesi Türkiye Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteler Sıralamasında 4. Sırada

Erciyes Üniversitesi Türkiye Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteler Sıralamasında 4. Sırada

Erciyes Üniversitesi, Erciyes Teknopark tarafından yürütülen patent başvuruları sonucunda Türkiye Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında 4. sırada yer aldı. Ayrıca, Türkiye Patent Başvuru Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında 5. sırada ve Uluslararası Patent Başvuruları (PCT) Şampiyonu Üniversiteler sıralamasında 4. sırada yer aldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite sanayi işbirliği ve sınai mülkiyet haklarına önem verdiklerini belirterek, Erciyes Üniversitesi'nin başarı grafiğinin her alanda daha da ileriye taşınacağını kaydetti.

03.05.2024 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye (TR) Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 4. sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ, Erciyes Teknopark tarafından yürütülen patent başvuruları sonucunda, 2023 yılının Türkiye (TR) Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında 4. sırada yer aldı.

Öte yandan ERÜ, Türkiye (TR) Patent Başvuru Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında 5. sırada ve Uluslararası Patent Başvuruları (PCT) Şampiyonu Üniversiteler sıralamasında 4. sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite sanayi işbirliği ve sınai mülkiyet haklarına önem verildiğini belirtti.

ERÜ bünyesinde birçok sektörde patent çalışmalarının yürütüldüğünü, açıklanan sonuçların gurur verici olduğunu vurgulayan Altun, emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Altun, Erciyes Üniversitesinin başarı grafiğinin her alanda daha da ileriye taşınacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye, Erciyes, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes Üniversitesi Türkiye Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteler Sıralamasında 4. Sırada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
08:00 İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı
07:16 Hapsi istenen Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki: Padişah olamayacaksın Hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Padişah olamayacaksın
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
09:53 Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı
09:28 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları Ardahan kadın oldu Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan kadın oldu
09:23 Rezidansa polis baskınından kaçarken 18. kattan atladı Rezidansa polis baskınından kaçarken 18. kattan atladı
09:18 Volkan Demirel Hatayspor’dan istifa etti Volkan Demirel Hatayspor'dan istifa etti
08:32 İstanbul Valisi Gül’den “Basını süpürün“ açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır İstanbul Valisi Gül'den "Basını süpürün" açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır
08:19 Çocuklara ait cinsel içerikli görüntüleri indiren 156 şüpheli “Sibergöz-37“ ile yakalandı Çocuklara ait cinsel içerikli görüntüleri indiren 156 şüpheli "Sibergöz-37" ile yakalandı
06:01 Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 40 yaralı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 40 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 10:31:59. #1.13#
SON DAKİKA: Erciyes Üniversitesi Türkiye Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteler Sıralamasında 4. Sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement