Güncel

Erciyes Yolu Kar Yağışı Nedeniyle Tekrar Kapandı

13.02.2026 21:07
Kayseri-Develi kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı. Çalışmalar sürüyor.

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri- Develi kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle yeniden trafiğe kapandı.

Erciyes'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor.

Akşam saatlerinde tipinin de etkili olduğu Kayseri-Develi kara yolu, çift yönlü olarak tüm araçların geçişine yeniden kapatıldı.

Ekiplerin yolu açmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde trafiğe kapatılan kara yolunda çalışmaların ardından öğle saatlerinde araçların geçişine izin verilmişti.

Kaynak: AA

