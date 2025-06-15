Erdal Akdağ ve Aslıhan Bozatemur Evlendi

Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Avusturya Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur, hayatlarını birleştirdi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen törene, yargı ve güvenlik bürokrasisinden çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, törendeki konuşmasında, önemli görevlerde bulunan iki ismin evliliğinin hem Türkiye hem de Avusturya'daki Türk toplumu açısından anlamlı olduğunu belirtti.

Erdal Akdağ ve Aslıhan Bozatemur çifti de bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

Çift, hayatlarının bu en anlamlı gününü dostları ve sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.