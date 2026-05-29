Erdal Usta'dan Özgün Proje: 'İkramda Engel Yok'

KAYSERİ'de döner ustası Erdal Atsız, camide gördüğü bedensel engelli çocuğun azminden etkilenerek işletmesinde 'İkramda engel yok' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında işletmesine, 'Bu işletmede özel gereksinimli çocuklara ikram ücretsizdir' yazısı asan Atsız, 1 yıl boyunca engelli bireylere ücretsiz yemek ikram edecek.

Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Düvenönü bölgesinde döner işletmeciliği yapan Erdal Atsız, aynı ilçede yer alan Aydınlıkevler Camisi'nde çocukların camiye olan bağlılıklarını artırmak için 52 haftalık düzenlenen 'Çocuklar yok olmasın' projesi kursuna çocuğunu kaydettirmeye gitti. Bu sırada 350 kişilik kursta bedensel engelli bir çocuğu gören Atsız, çocuğun azminden etkilenerek cami imamı Ömer Çekiç ile birlikte 1 hafta önce 'İkramda engel yok' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında işletmesine, 'Bu işletmede özel gereksinimli çocuklara ikram ücretsizdir' yazısı asan Atsız, 1 yıl boyunca engelli bireylere ücretsiz yemek ikram edecek.

'AZMİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

20 yıldır döner ustası olduğunu söyleyen Erdal Atsız, "Camiye oğlumu gönüllü olarak dini bilgiler dersine yazdırmaya gitmiştim. Orada bir bedensel engelli çocuğu gördüm. Onun bu azmi ve bulunduğu durum beni çok etkiledi. Ardında da cami hocamıza böyle bir şey yapmak istediğimi söyledim. O da beni kırmadı. Allah razı olsun, o da projeye destek verdi. Projenin üstünde birkaç gün çalıştık. Ne yapabiliriz onu planladık. Onları incitmeden, üzmeden nasıl bir isim kullanabiliriz onu düşündük. Projemiz 1 hafta önce başladı. 1 yıl boyunca özel gereksinimli kardeşlerimiz işletmemize gelip, istedikleri yemeği yiyip ücretsiz şekilde gidebilirler" dedi.

'GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ'

Atsız, "Vatandaşlardan da gayet olumlu tepkiler alıyoruz. Sanal medya üzerinden de desteklerini iletiyorlar. Hocam sayesinde ilk defa böyle bir projeyi hayata geçirdik. Normalde de zaten öğrencilere de destek oluyoruz. Genelde eksik parası olanlardan da parasını almıyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Onların mutlu olması her şeyden önemli. Fiziksel olarak bakıyoruz. Koşul ve şart sormuyoruz. O şekilde yardımcı oluyoruz. Tüm gençleri işletmemize bekliyoruz. Parası olup olmaması önemli değil. Yeter ki çocuklar mutlu olsun. Çocuklar kaybolmasın. Vatana ve millete hayırlı bir evlat olsunlar biz her zaman onların yanındayız" diye konuştu.

'İYİLİK HER YERE HAKİM KILINSIN'

Ömer Çekiç ise "Diyanet İşleri Başkanlığımızın bize vermiş olduğu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz. 52 haftalık 'Çocuklar yok olmasın' konulu bir proje kapsamında 350 öğrencimize dini bilgiler dersi veriyoruz. Erdal Usta'mız da camimize gelip, çocuğunu bu kursa kayıt yaptırmak istedi. O sırada bir kardeşimizi gördü ve onun azminden etkilenerek böyle bir proje yapmak istediğini söyledi. 'Hayırda yarışmak istiyorum. Çocuklar kaybolmasın' dedi. 'İkramda engel yok' projesini ortaya çıkardık. Çocuklara her alanda dokunmalıyız. Camide, okulda dokunmalıyız. İşletme sahibimizin de bu dokunuşunun yerinde olduğunu düşünüyorum. Hepimizin bir gayesi var; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız yok olmasın. Projeyi engelli kardeşimizin ailesine de söylediğimiz zaman babası da büyük memnuniyetle karşıladı. İyilik her yere hakim kılınsın. Kötülük etki alanını kaybetsin" dedi.

