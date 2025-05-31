Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Atatürk Mahallesi Molla Ahmet Sokak'ta Nurettin K. (36) ile S.N. ve B.N. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklanan Nurettin K, daha sonra darbedildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nurettin K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gözaltına alınan S.N. ve B.N'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Erdek'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Gözaltı - Son Dakika
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