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Erdek'te Kavga Sonucu Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Erdek'te Kavga Sonucu Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde çıkan kavgada Batuhan E, bıçakla Onur A'yı sol kolunun altından yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur A, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Batuhan E ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Erdek\'te Kavga Sonucu Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti
22.01.2024 - 10:47,
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde kavga sırasında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi'nde Onur A. (39) ile Batuhan E. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Batuhan E, bıçakla Onur A'yı sol kolunun altından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Onur A'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından kaçan Batuhan E, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
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