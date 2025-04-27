Erdek'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

BALIKESİR'İN Erdek ilçesinde, traktörden yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada, motosikletteki 2 kişi yaralandı.

kaza, saat 18.00 sularında Şehir Mezarlığı yolunda meydana geldi. Bandırma istikametinden, Erdek'e seyir halinde olan 10 AHC 345 plakalı traktör, arızalandı. Bu esnada traktörden yola yağ döküldü. Aynı güzergahta seyreden Emir S. yönetimindeki 59 AJV 211 plakalı motosiklet, yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklette bulunan sürücü Emir S. ile arkasındaki yolcu Eray P., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri trafiğin güvenli sağlanması için yol üzerinde önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Basri Tuncay ERTAN/ERDEK(Balıkesir),