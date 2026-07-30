Erdek'te Motosiklet Kazası: Bir Ölü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kontrolden çıkıp vidanjöre çarpan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

Nazlıcan Çetinkaya idaresindeki 16 BJY 058 plakalı motosiklet, Ocaklar-Narlı kara yolunda kontrolden çıkıp karşı yönden gelen U.Y'nin kullandığı 10 APJ 438 plakalı vidanjöre çarpıp altına girdi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Gönen ilçesinde yaşayan ve Erdek'teki bir otelde staj yaptığı öğrenilen Çelikkaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vidanjör sürücüsü U.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.