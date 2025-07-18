Erdek\'te Otomobil-Motosiklet Çarpışması

Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
M.Y. idaresindeki 17 KL 133 plakalı otomobil, Ocaklar Mahallesi Hüseyin Durak Caddesi ile Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi kavşağında, M.V'nin kullandığı 10 E 9924 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler M.Y. ile M.V, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
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