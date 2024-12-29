Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi'nde meydana gelen su baskınına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek Grup İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipleri müdahale etti.
Kırsal Ocaklar Mahallesi'nde yoğun yağıştan dolayı su basan ev ve iş yerleri itfaiye ekipleri tarafından su tahliyesi çalışması yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Erdek'te Su Baskınına İtfaiye Müdahale Etti - Son Dakika
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