Erdek'te Su Samuru Görüntülendi - Son Dakika
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Erdek'te Su Samuru Görüntülendi

Erdek\'te Su Samuru Görüntülendi
11.07.2026 14:30
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Erdek limanında nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru balıkları yiyip gözden kayboldu.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde limanda görülen nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru çevredekilerin tekneye attığı balıkları yiyip gözden kayboldu.

Lutrinae alt familyasında bulunan etçil memeliler olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan su samuru Erdek Limanı'nda görüldü. Birkaç kez bir teknenin kenarına çıkan su samuruna, çevredekiler küçük balıklar attı. Su samuru balıkları yerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Su samuru bir süre sonra denize dalarak gözden kayboldu. Doğal yaşamın önemli bir parçası olan ve Türkiye'de koruma altında bulunan Avrasya su samurları (Lutra lutra), temiz su kaynaklarının göstergesi olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, bu hayvanların doğal yaşamlarının korunması gerektiğini belirterek, vatandaşların su samurlarını rahatsız etmemesi ve bilinçsiz şekilde beslememesi gerektiğini vurguluyor.

Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde (IUCN) yer alan su samurları, nehir ve göl kıyılarının yanı sıra Türkiye'de Karadeniz, Marmara ve Akdeniz kıyılarında tuzlu suda yaşıyor.

Kaynak: DHA

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