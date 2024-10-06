Erdek'te Sualtı Temizlik Kampı Gerçekleşti - Son Dakika
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Erdek'te Sualtı Temizlik Kampı Gerçekleşti

Erdek\'te Sualtı Temizlik Kampı Gerçekleşti

Erdek'te gönüllüler, liman bölgesinde deniz dip temizliği yaptı, birçok atık çıkarıldı.

06.10.2024 22:17
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Balıkesir'in Erdek ilçesindeki liman bölgesinde gönüllüler tarafından dip temizliği gerçekleştirildi.

Erdek Belediyesinin desteği, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sualtı Topluluğu ile Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneğinin katkısıyla 4 Ekim'de başlayan "Sualtı Temizlik Kampı" sona erdi.

Liman bölgesindeki etkinlikte denizden çöp konteyneri, su deposu, araç lastikleri ve jantları, plastik sandalye, kamp sandalyesi, şişe, mutfak gereçleri, radyo, cep telefonu, oyuncak ve giysi ile ayakkabılar çıkarıldı.

Çıkarılan nesneler, sayımları yapılarak limanda sergilendi.

"Pinaların tehlikede olması, bizi bu limanı temizlemeye iten en önemli etken"

Etkinliğin ardından basın açıklaması yapan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, 2021 yılında yaşanan müsilajın başlıca nedenlerinden birinin insanların denizdeki tahribatları olduğunu söyledi.

Gelecek nesillere daha temiz bir Erdek bırakmak için denizlerin kirletilmemesi gerektiğini vurgulayan Karışık, "Deniz temizliği sonucunda plastik nesneler, araç lastikleri ve cam şişeler gibi malzemeler çıkarılmıştır." dedi.

Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği Hakan Tiryaki, AA muhabirine, 36 gönüllüyle bölgede 80 dalış yaptıklarını anlattı.

Binin üzerinde cisim çıkardıklarını dile getiren Tiryaki, "Bu dalış yaptığımız her yerde karşılaştığımız bir manzara ama Erdek Limanı'nda çok sayıda pina bulunması ve pinaların tehlikede olması, bizi bu limanı temizlemeye iten en önemli etken." diye konuştu.

ODTÜ Sualtı Topluluğu üyesi ve endüstriyel tasarım öğrencisi Atahan Önaçan da denizlerin durumunun iç açıcı olmadığını ve insanların acilen bilinçlenmesinin gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güncel, Çevre, Yaşam, Erdek, Son Dakika

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