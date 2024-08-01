Erdek'teki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı - Son Dakika
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Erdek'teki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Odunlu Yolu mevkisinde çıkan orman yangınına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangını kontrol altına almak için 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, bir dozer ve diğer kamu kurumlarından gönderilen 9 araç kullanılıyor. 100 kişilik ekip ve 37 araçla yangınla mücadele devam ediyor.

01.08.2024 17:13
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Odunlu Yolu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve bir dozerin yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşları ile çevre illerden gönderilen 9 araçla mücadele ediliyor.

Yangını kontrol altına almak için 100 kişiden oluşan ekibin 37 araçla müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erdek'teki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı - Son Dakika
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