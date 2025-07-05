Erdem Bayazıt 17. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Erdem Bayazıt 17. Yılında Anıldı

Erdem Bayazıt 17. Yılında Anıldı
05.07.2025 23:19
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Türk şiirinin önemli ismi Erdem Bayazıt, vefatının 17. yılında kabri başında anıldı.

Edebiyat çevrelerince "Yedi Güzel Adam"dan biri olarak anılan, Türk şiirinin önemli isimlerinden Erdem Bayazıt, vefatının 17. yılında Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen anma töreninde, şair için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, anma töreninde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayazıt'ın sadece bir şair değil, aynı zamanda "bu topraklardaki var olma kavgasında öncü rol üstlenmiş aksiyoner bir dava adamı" olduğunu söyledi.

"Bayazıt, bir medeniyet savaşçısı ve tarihin akışında doğru yerde durmuş bir dava insanıdır"

Usta şairin kendisinden sonraki kuşak için bir örneklik sunduğunu belirten Bıyıklı, "Erdem Bayazıt kaleme aldığı şiirleriyle, eserleriyle nasıl derin izler bıraktıysa, hayatıyla, duruşuyla ağabeyliğiyle de genç kuşaklara önemli bir miras sunmuştur. Bayazıt, bir medeniyet savaşçısı ve tarihin akışında doğru yerde durmuş bir dava insanıdır. Onun şiiri, kuru bir estetik arayışın değil, milletin derin hafızasına, coğrafyanın sancısına, ümmetin acısına da dokunan bir duyarlığa sahiptir." dedi.

Bıyıklı, Bayazıt'ın Türk edebiyatına yön vermiş isimlerle olan yakın ilişkisine dikkati çekerek, şunları anlattı:

"O, bir dönem Türkiye'de fikir dünyasında oluşan boşluğu dolduran öncü kuşaktan biri olarak Sezai Karakoç'un, Cahit Zarifoğlu'nun, Akif İnan'ın ve Alaeddin Özdenören'in omuz omuza verdikleri bir mücadele hattının önemli bir neferiydi. O kuşak, sadece şiir ve hikaye yazmadı, milletin ruhunu diri tutarak bir medeniyet fikri inşa etmeye çalıştılar. Erdem Bayazıt'ın adını, gençliğe örnek şahsiyetleri anlatırken anmamız gerekir. Çünkü o, hakikatin peşinden gitmenin, dik durmanın, istikamet üzere olmanın anlamını bize göstermiştir."

"Bayazıt, kendi sesini bulmuş, şiirinin vadisini açmış bir sanatçıdır"

Bayazıt'ın Türkiye'deki kimlik arayışının, kültürel kırılmaların ve medeniyet yolculuğunun tam kalbinde yer aldığını söyleyen Bıyıklı, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Erdem Bayazıt, yalnızca bireysel duyguları değil, milletin, ümmetin ve insanlığın ortak vicdanını yansıtan bir şairdir. Bayazıt, kendi sesini bulmuş, şiirinin vadisini açmış bir sanatçıdır. Onun şiiri, Türkiye'nin yakın tarihine, Müslüman coğrafyanın acılarına ve sancılarına bir çığlık, bir yakarış ve bir bilinç çağrısıdır. O, hem siyasi hem de kültürel alanda sözünü esirgemeyen, mazlum coğrafyaların acısını hisseden ve hissettiren bir bilinç insanıydı. Afganistan'dan Filistin'e, Kudüs'ten Saraybosna'ya kadar yüreğini ve kalemini her zaman mazlumun yanında konumlandırdı. Onun 'insan ve dava' merkezli şiir anlayışı, bugün genç şairlere ilham vermektedir."

Mahmut Bıyıklı, Bayazıt'ın bireysel bir yalnızlık şairi değil, toplumsal belleğin, İslam medeniyetinin, Anadolu irfanının ve evrensel vicdanın şairi olduğunun altını çizerek, "O, şiiriyle bize hem insan kalmanın asaletini hem de Müslüman olmanın vakarını hatırlattı. Bugün içinde yaşadığımız dünyada şiirin, sanatın ve fikrin giderek araçsallaştığı, derinliğin yüzeysellikte kaybolduğu bir dönemde Bayazıt'ın bize bıraktığı en büyük emanet, hakikati eğip bükmeden, sözü sadece hak ve adalet için kullanma ahlakıdır." diye konuştu.

Usta şairin verdiği mücadelenin bugün için de "yol gösterici" bir anlama sahip olduğunu vurgulayan Bıyıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdem Bayazıt aramızdan fiziken ayrıldı ama mısraları hala zamanın derinliklerinde yankılanıyor. Bizlere düşen, onun şiirindeki ruhu anlamak, fikir dünyasındaki mücadele ahlakını kuşanmak ve medeniyet iddiamızdan asla vazgeçmemektir. TYB olarak, edebiyatımıza ve kültür dünyamıza katkı sunmuş bütün öncülerimiz gibi Erdem Bayazıt'ı da unutmamak, unutturmamak bizim sorumluluğumuzdur. Onun kalemi, sesi ve mücadele azmi bu topraklarda yaşamaya devam edecek. Allah'tan rahmet diliyor, hatırasını hürmetle ve şükranla anıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdem Bayazıt 17. Yılında Anıldı - Son Dakika

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