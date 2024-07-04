Erdem Bayazıt'ın Vefatının Üzerinden 16 Yıl Geçti - Son Dakika
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Erdem Bayazıt'ın Vefatının Üzerinden 16 Yıl Geçti

Yaşadığı dönemin sorunlarına duyarlılığını gösteren Erdem Bayazıt'ın vefatının üzerinden 16 yıl geçti. Kahramanmaraşlı ünlü şairin hayatı ve edebiyat kariyeri hakkında bilgiler verilmektedir.

04.07.2024 12:55
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Yaşadığı dönemin sorunlarına gerek eylemleriyle gerekse kalemiyle eğilerek duyarlılığını gösteren yazar ve şair Erdem Bayazıt'ın vefatının ardından 16 yıl geçti.

Tam adı Adil Erdem Bayazıt olan Kahramanmaraşlı ünlü şair, 18 Aralık 1939'da dünyaya geldi. İstiklal Ortaokulu'nda ve Kahramanmaraş Lisesi'nde eğitim alan edebiyatçı, öğrencilik yıllarında şiir yazmaya başladı. 1959'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam ettirdi.

Bayazıt, vatani görevini 1963'te Burdur'da yaptı, askerliğinin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kaydolarak buradan mezun oldu.

Daha sonra Kahramanmaraş'ta edebiyat öğretmeni olarak görev yapan şair, Kahramanmaraş İl Halk Kütüphanesi'nde 1967-1972 arasında müdür olarak çalıştı.

Kahramanmaraş milletvekili olarak Meclis'e girdi

Bayazıt, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Genel Sekreterliği, Milli Eğitim Bakanlığı basın bürosu memurluğu ve Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Şube Müdür Yardımcılığı görevlerini de yürüttü.

Usta edebiyatçı, daha sonra çalıştığı Sanayi Bakanlığı İnsan Gücü Eğitim Daire Başkan Yardımcılığından istifa ederek, Akabe Yayınlarının ve Mavera dergisinin yönetimini üstlendi.

Akabe Yayınlarının İstanbul'a taşınması kararı ile 1984'te yeniden memurluğa dönen şair, bir süre Devlet Planlama Teşkilatında çalıştı.

Bayazıt, ayrıca 1987 yılında Kahramanmaraş milletvekili olarak girdiği TBMM'nin 18. Dönem çalışmaları süresince Milli Eğitim ve Çevre komisyonlarında görev aldı.

Daha sonra İstanbul'a yerleşen, modern Türk şiirinin usta şairlerinden Erdem Bayazıt, akciğer kanseri sebebiyle 69 yaşındayken 5 Temmuz 2008'de İstanbul'da vefat etti.

Bayazıt'ın yazı hayatı

Henüz lise yıllarında arkadaşları Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Rasim ve Alaeddin Özdenören'in çıkardığı "Hamle" dergisini birkaç sayı çıkaran Erdem Bayazıt, yine Pakdil'in yayına hazırladığı mahalli "Hizmet" gazetesinde sanat ve edebiyat sayfası hazırladı.

Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Bayazıt'ın ilk şiirleri 1958'de "Hamle" dergisi ve "Gençlik" gazetesinin sanat ekinde, sonraki şiir ve yazıları ise "Büyük Doğu", "Edebiyat", "Mavera" ve "Yedi İklim" dergilerinde yayımlandı.

Bir süre Cumhuriyet gazetesinde muhabirlik de yapan şair, Nuri Pakdil ve Necip Fazıl Kısakürek başta olmak üzere Sezai Karakoç ile Fethi Gemuhluoğlu'ndan etkilendi.

Edebiyat çevrelerince "Yedi Güzel Adam"dan biri olarak anılan ve "Mavera" dergisinde de yazı işleri müdürlüğü görevini yürüten şairin "Sebeb Ey" isimli ilk şiir kitabı, 1972'de edebiyatseverlerle buluştu.

Şiirlerinde mesajı ön planda tutan, şiir anlayışını öncelikle "Büyük Doğu" ve Sezai Karakoç'la biçimlendiren şairin kaleme aldığı son şiirleri ise "Risaleler" adı altında 1987'de Akabe Yayınları tarafından kitaplaştırıldı.

Müslümanlara sahip oldukları değerleri göstermeyi amaçladı

Bazı şiirleri İngilizceye de çevrilen Erdem Bayazıt, 1981'de Şenol Demiröz, Yücel Çakmaklı, Ahmet Bayazıt, Çetin Tunca, Halil İbrahim Sarıoğlu ve Necdet Taşçıoğlu'ndan oluşan ekiple, Pakistan'ın Peşaver kenti başta olmak üzere İran, Hindistan ve Afganistan'ı gezdi.

Bayazıt, yaptığı bu iki aylık gezide izlenimlerini topladığı "İpek Yolundan Afganistan'a" adlı eseriyle, 1983'te Türkiye Yazarlar Birliği Basın Ödülü'nü kazandı. 1988 yılında "Risaleler" adlı şiir kitabıyla da Türkiye Yazarlar Birliğince (TYB) şiir ödülüne değer görülen Bayazıt, yine TYB tarafından gerçekleştirilen "Türkçe'nin 5. Uluslararası Şiir Şöleni" kapsamında Yahya Kemal adına verilen büyük ödülün sahibi oldu.

Usta edebiyatçı aynı zamanda eserlerinde dini ve manevi unsurlara yer vererek, Müslümanlara sahip oldukları değerleri göstermeyi amaçladı.

Bulunduğu edebiyat grubunda "Ağabey" olarak anılan Erdem Bayazıt hakkında birçok doktora tezi de kaleme alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdem Bayazıt'ın Vefatının Üzerinden 16 Yıl Geçti - Son Dakika

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