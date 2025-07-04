Erdemli'de Boğulma Olayı

Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren 74 yaşındaki kişi boğuldu.
Tömük Mahallesi sahilinde denize giren Mehmet A'nın bir süre sonra gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kıyıya çıkarılan Mehmet A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Emekli uzman çavuş olduğu öğrenilen Mehmet A'nın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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