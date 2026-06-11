Erdemli'de Dolu Hasarı - Son Dakika
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Erdemli'de Dolu Hasarı

Erdemli\'de Dolu Hasarı
11.06.2026 12:18
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Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu ve yağmur tarım alanlarına zarar verdi, hasar tespiti başladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle tarım alanları zarar gördü.

İlçenin 1500 rakım üzerindeki Güzeloluk, Güneyli ve Harfilli mahallelerinde yağmur ve dolu etkili oldu.

Dolu nedeniyle meyve ve sebze bahçelerinde zarar oluştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: AA

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