Matkap kullanırken neredeyse kör oluyordu - Son Dakika
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Matkap kullanırken neredeyse kör oluyordu

Matkap kullanırken neredeyse kör oluyordu
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İstanbul'da yaşayan Ramazan Öztürk'ün gözüne matkap kullandığı sırada vida parçası kaçtı. Yaklaşık 2,5 saat süren operasyonla parça başarıyla çıkarılırken, ameliyatı gerçekleştiren doktor "Kliniğe günde yaklaşık ortalama 5 ila 10 arasında göz yaralanması geliyor" diyerek vatandaşları koruyucu ekipmanlar kullanmaları konusunda uyardı.

İstanbul'da 42 yaşındaki Ramazan Öztürk'ün matkap kullandığı sırada vida parçası gözüne kaçtı ancak başta durumu anlamadı, şikayetler oluşunca ise hastaneye koştu. Öztürk, "Vida sökerken kırılıp yerden sekip gözüme girdi. İlk anlamadım, çapak gibi sandım. Gözlük kullanılması lazım, kullanmadım böyle oldu" dedi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan cam işiyle uğraşan 42 yaşındaki Ramazan Öztürk'ün iddiaya göre 12 Haziran günü matkap kullandığı sırada gözüne vida parçası kaçtı. Olay sonrası durumu anlamadığını söyleyen Öztürk, şikayetleri oluşunca hastaneye gitti. Yapılan incelemelerde gözüne vida parçası kaçtığı anlaşılan Öztürk ameliyata alındı. İlk operasyon sonrası 13 Haziran günü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sadık Etka Bayramoğlu ve ekibi tarafından yapılan incelemelerin ardından Öztürk, ameliyata alındı.

2.5 SAAT SÜREN OPERASYON

Yaklaşık 2,5 saat süren operasyonla parça başarıyla çıkarıldı. Göze giren parçanın filmdeki görüntüsü dikkat çekerken çıkarılan parçalı hali ve çıkarılma anı kameraya yansıdı. Doç. Dr. Bayramoğlu, hastasının durumu ve sürece ilişkin bilgi verdi. Bayramoğlu, tadilat ya da benzer durumlarda koruyucu önlemlerin hayati olduğuna dikkat çekti. Öztürk ise yaşadığı zorlu süreci anlattı.

"PARÇA İÇERİDEYMİŞ, BİLMİYORDUK"

Gözünde batma, sulanma gibi şikayetler hissetmesi sonrası hastaneye gittiğini belirten Ramazan Öztürk, "Yaklaşık 1,5 ay önce oldu, camcıyım. Bir vida sökerken vida kırılıp yerden sekip gözüme girdi. Ameliyat geçirdim, ambulansla buraya sevk edildim. Gözlük mecbur kullanılması lazım, ben kullanmadım sonuç böyle oldu yine şükür, atlattık. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. İlk etapta anlamadım, çapak gibi sandım, gözümden su gelince direkt hastaneye gittim. Parça içerideymiş, biz bilmiyorduk. Uzun bir ameliyat geçirdim, şu an iyiyim" ifadelerini kullandı.

Matkap kullanırken neredeyse kör oluyordu

"TAM GÖRME KAYBIYLA BİLE SONUÇLANABİLİRDİ"

Hastasının durumuna yönelik konuşan Doç. Dr. Sadık Etka Bayramoğlu, "Hastamız 13 Haziran cumartesi geldi. 1 gün önce kendi işyerinde çalışırken gözüne metalik bir yabancı cisim kaçma şüphesiyle başka bir hastaneye başvurmuş ve orada birincil ameliyatı yapılmıştı. Hasta geldikten, gerekli ön incelemeleri yaptıktan sonra birkaç saat içinde ameliyathaneye indirip, ameliyatımıza başladık. Toplam 2-2,5 saat sürdü. Yabancı cisim çok büyük değildi; yaklaşık 2,5-3 milimetre uzunluğunda, genişliği ise 1-1,5 milimetreydi fakat gözün derin tabakalarına kadar ulaşmıştı. Göz yaralanmalarında yabancı cismin boyutu elbette önemli ama hiçbir zaman küçük yabancı cisimlerin daha az zararla sonuçlanabileceği gibi bir algıya da kapılmamak lazım. Eğer görme merkezine gelirse ciddi, tam görme kaybıyla bile sonuçlanabilir" dedi.

"KORUYUCU GÖZLÜK OLSAYDI..."

'Hastamız şanslıydı' diyerek sözlerine devam eden Bayramoğlu, "Görme merkezine yaklaşmış, onu hassasiyetle temizledikten, gerekli tüm güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra yabancı cismi başarıyla çıkarttık. İlk ameliyatın zamanında yapılmış olması önemli. 1 haftayı geçen olgularda maalesef tedavi şansı çok çok azalıyor. Göz içi kanamalar, yabancı cisimlere karşı göz içi reaksiyonlar gelişebiliyor, hele hele göz içi enfeksiyon gelişirse görme kaybı ve hatta göz kesesinin tamamen kaybına kadar ilerleyebiliyor. Matkap kullanırken olmuş, mutlaka koruyucu gözlük, bazı durumlarda yüz koruyucu ekipmanın olması lazım. Bu hastamızın özelinde belki bir koruyucu gözlük olsaydı hiç böyle bir ameliyata gerek kalmayabilirdi" ifadelerini kullandı.

"GÜNDE 5-10 BENZER VAKA GELİYOR"

Yabancı cisim kaynaklı başvurularına yönelik konuşan Bayramoğlu,, "Kliniğimizde günde yaklaşık ortalama 5 ila 10 arasında göze yabancı cisim veya kaynak ustalarının ya da izleyen insanların göz hasarı sonucu göz yaralanması gelmekte. Hastamızdaki gibi bu tarz göz içi yabancı cisim, delici göz yaralanmaları daha seyrek oluyor, haftada birkaç adet diyebiliriz. İnsanlarımızın böyle ciddi bir yaralanmayla karşılaşmaması için koruyucu ekipmanlarına dikkat etmeleri lazım eğer ekipmanlar kullanılırsa göz yaralanması sebebiyle başvuruların yüzde 90-95 azalabileceğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Ramazan Öztürk, İstanbul, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Matkap kullanırken neredeyse kör oluyordu - Son Dakika

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