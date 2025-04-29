Erdemli'de Dolu Zararları Çiftçileri Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erdemli'de Dolu Zararları Çiftçileri Vurdu

Erdemli'de meyve ağaçları dolu yağışı nedeniyle büyük zarar gördü. Çiftçiler destek istiyor.

29.04.2025 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERSİN'in Erdemli ilçesindeki meyve ağaçlarını zirai donun ardından bu kez dolu yağışı vurdu. Özellikle yüksek kesimlerdeki şeftali, kivi, ceviz ve erik gibi ağaçlar doludan etkilendi. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Zarar çok büyük. Çiftçilerimize acil destek sağlanmasını talep ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Erdemli'de 11-12 Nisan tarihlerinde yaşanan don, ürünlerde büyük zarara yol açtı. Donun ardından ilçede bu kez dolu yağışı görüldü. 26 Nisan'da 15 dakika etkili olan dolu özellikle şeftali, kivi, ceviz ve erik gibi meyve ağaçlarını vurdu. Ağaçlarda çiçek dökülmeleri yaşandı, dallarda kırılmalara oluştu.

'BİR YILLIK EMEK HEBA OLDU'

Üreticilerin bu yıl çok zor bir sezon geçirdiğini belirten Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Önce don felaketi şimdi de dolu üreticimize büyük zarar verdi. Bir yıllık emek heba oldu. Özellikle yüksek kesimlerde bulunan Karahıdırlı, İlemin, Sıraç ve Karayakup mahallelerimizde yetişen şeftali, kivi, ceviz ve erik gibi meyve ağaçları büyük zarar gördü. Zarar çok büyük. Çiftçilerimize acil destek sağlanmasını talep ediyoruz. Çiftçilerimizin mutlaka TARSİM sigortası yaptırması gerekiyor. Sigorta yaptırıldığı takdirde en azından zararın bir kısmı karşılanabilir. Devletimizden her zaman olduğu gibi bu zor zamanlarda da çiftçilerimizin yanında olmasını bekliyoruz" dedi.

'BU YIL MEYVE BEKLEMİYORUZ'

İlemin Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Aydoğmuş, "Mahallelerimizde dolu çok etkili oldu. Özellikle şeftali bahçelerimizde büyük hasar var. Ağaçların dalları kırıldı, meyveler döküldü. Devletten destek bekliyoruz" diye konuştu.

Çiftçi İbrahim Evcibağ ise "Bahçemizde meyve kalmadı. Dallar kırıldı, özellikle şeftali bahçelerimiz çok kötü durumda. Bu yıl zaten meyve beklemiyoruz, gelecek yıl da zor toparlanırız. Eğer üretici zarar görürse ülke üretimi de düşer. O yüzden devletimizden destek bekliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Erdemli, Ekonomi, Güncel, Mersin, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdemli'de Dolu Zararları Çiftçileri Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

09:49
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
16:35
Emre Belözoğlu’ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
16:20
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında ’Müstehcenlik’ suçundan ev hapsi kararı
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı
15:49
Teklif gelirse bir saniye durmaz Osimhen’in oynamak istediği takımı duyurdular
Teklif gelirse bir saniye durmaz! Osimhen'in oynamak istediği takımı duyurdular
14:54
Tebliğciler gece kulübünde Sahneye çıkıp vaaz verdiler
Tebliğciler gece kulübünde! Sahneye çıkıp vaaz verdiler
14:49
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
14:42
DEM Partili Hatimoğulları’ndan bir ’’Bahçeli’’ gafı daha
DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir ''Bahçeli'' gafı daha
14:38
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 10:08:13. #7.12#
SON DAKİKA: Erdemli'de Dolu Zararları Çiftçileri Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.