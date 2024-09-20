Erdemli\'de Genç Teknoloji Girişimcilerine Ziyaret

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ERDEMLİ'DE GENÇLERLERİ ZİYARET ETTİ

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, ASELSAN yürütücülüğünde Mersin'in Erdemli ilçesinde Balıkçı Barınağında düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Final Yarışması'nın ikinci günü geride kaldı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yarışmaya katılan gençleri ziyaret etti. Bayraktar'a Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Mersin milletvekilleri Havva Sibel Söylemez ve Ali Kıratlı eşlik etti.

Yarışma alanına gelerek öğrencilerle sohbet eden Bayraktar, deniz üstü maket araçları inceledi. Öğrencilerle fotoğraf da çektiren Bayraktar, TEKNOFEST yarışmalarında emeği olan ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ, (Mersin),